Лукашенко высказался о международной ситуации и внешнеполитических целях Беларуси

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что международная ситуация остается непростой и, по его словам, дело не только в пандемии. Постоянно возникают новые вызовы и угрозы, связанные в том числе с экономической безопасностью. Беларусь вынуждена реагировать на них, подчеркнул Президент.

"Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами - Арменией и Азербайджаном - теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости, - предположил Александр Лукашенко. - После того как Россия себя активно там повела (будем говорить откровенно, Турция тоже не была в стороне, просто в отдельных СМИ это не очень подается), на Западе забеспокоились сопредседатели так называемой Минской группы (ОБСЕ. - Прим. БЕЛТА). Кроме России, там Франция и США. Они готовы уже рассматривать что-то, как будет потом и почему там одни миротворцы России".

Глава государства считает, что до настоящего мира в Нагорном Карабахе - чтобы после войны людям дали обосноваться на покинутых ими землях, а национальные меньшинства чувствовали себя в безопасности - еще далеко. Он также заметил, что до сих пор не прекратились войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где у Беларуси также есть экономические интересы. Вызывают беспокойство протестные настроения в нашем европейском доме, которые усиливаются на фоне ограничительных мер в борьбе с коронавирусом и террористических атак исламистов. "Хотя вы знаете, Франция, Германия, другие страны - вы же позвали этих исламистов к себе. Вы же открыли границы и их позвали: "Приходите!". Понятно, рабочей силы не хватало. И почему вы теперь кричите гвалтом? Вы их позвали, знали их культуру, единство, веру. Так уважайте их, если позвали. Поэтому дело не в исламистах, а в тех руководителях, которые сегодня управляют этими цивилизованными государствами в Европе", - сказал Президент.

Неопределенность в международную обстановку вносят и прошедшие в США президентские выборы, которые пока не прояснили будущую политику Вашингтона, добавил Александр Лукашенко.

"Однако самое важное для нас сейчас - это обстановка вокруг Беларуси. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами", - заявил глава государства.-0-

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