Лукашенко: правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, четко и по-военному

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство должно заниматься выработкой антисанкционных мер без волокиты, четко и по-военному. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства заметил, что Беларусь не впервые столкнулась с санкционным давлением. Более того, в стране к этому готовились как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб. "Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному", - подчеркнул Александр Лукашенко. В то же время Президент отметил, что пока в стране сумели сохранить экономический рост и не допустить переноса большинства проблем на повседневную жизнь людей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!