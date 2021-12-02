2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает России перейти в торговле газом и нефтью на российский рубль, но там отказываются. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что при экономической интеграции должна сохраняться конкуренция, но и должны быть равные условия. "Может, когда-нибудь наши специалисты и ваши согласятся и мы придем к единой валюте. Но пока мы не можем перейти на торговлю между нами, а это огромные объемы, это под $50 млрд, мы не можем перейти на национальные валюты. Я предлагаю: слушайте, давайте перейдем на российский рубль в торговле природным газом, нефтью и так далее", - сказал Президент.

"И что?" - поинтересовался Дмитрий Киселев.

"Нет (ответ российской стороны. - Прим. БЕЛТА)", - констатировал Александр Лукашенко.

На вопрос, почему так, он ответил: "Ну, спросите у Мишустина (премьер-министр России Михаил Мишустин. - Прим. БЕЛТА), у ваших специалистов, почему они. А надо через это пройти".

В интервью Александр Лукашенко также заявил, что после принятия 28 союзных программ теперь необходимо произвести законодательные изменения, разработать соответствующие нормативные правовые акты, чтобы реализовать эти программы. "И мы начали уже многое делать. Это нам даст единое экономическое пространство, что в России, что в Беларуси. Не будет разницы в ценах. Допустим, газ: у нас $128 за тысячу кубов. В России - до $80. Разница большая. Нам неважно, сколько это будет стоить - 300, 400 или 50. Главное, чтобы для наших субъектов были равные условия, вот в чем вопрос, - подчеркнул белорусский лидер. - И к этому чтобы прийти, нам надо решить еще ряд каких-то вопросов: таможня, налоги и так далее, чтобы и у вас люди видели, что у нас одинаковое ценообразование на природный газ, нефть и прочее, и они понимали, что Беларусь - это не чужая страна, и она для России делает это, это и это. И прозрачность".-0-