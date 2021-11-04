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04 ноября 2021, 10:40

Лукашенко представили новый доработанный проект Конституции Беларуси

Во время встречи
Во время встречи
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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили новый доработанный проект Конституции Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституционная комиссия провела определенную работу, предложила свои варианты, а сейчас рабочая группа специалистов, созданная распоряжением Президента, работает над шлифовкой этой Конституции. И, если уж по-народному говорить, прописывает эту Конституцию юридическим языком, - напомнил Александр Лукашенко. - Я получил последний вариант, прописанный вариант, Конституции с учетом наших прежних договоренностей в рабочей группе, познакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны".

Глава государства отметил, что также хотел бы услышать, чем было мотивировано исключение некоторых статей и особенно добавление новых положений.

Перед рабочей группой стояла задача отработать принципиальные вопросы, касающиеся подготовки конституционных изменений. Главные из них, по словам Президента, - закрепление роли Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между органами государственной власти, сохранение сбалансированности госаппарата и другие. При этом важно, убежден Александр Лукашенко, ни в коем случае не разрушать существующую в Беларуси систему власти.

"Подошли к этому вопросу серьезно и выработали проект Конституции, который мы будем сейчас обсуждать и над которым будем работать. Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, а потом, как и было обещано, мы вынесем вариант на Конституционную комиссию", - отметил глава государства. В дальнейшем состоится общественное обсуждение проекта Основного закона, окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум.

Президент заметил, что эксперты рабочей группы поддержали не все предложения Конституционной комиссии. "Это хорошо, что есть различные точки зрения. Наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект Основного закона, который, конечно же, люди уже ждут", - заявил Александр Лукашенко.

При этом глава государства подчеркнул, что работа по обновлению Конституции Беларуси проводится в интересах большинства граждан и для них. "Но жить по этому Основному закону придется всем гражданам Беларуси и тем, кто приедет в Беларусь. Закон есть закон", - сказал он.

Как заявил во время встречи руководитель рабочей группы глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представленный главе государства новый доработанный проект Конституции - это "результат детального, напряженного обсуждения Основного закона". "Именно того проекта, который был разработан Конституционной комиссией. Нами проработана каждая статья проекта. И даже после того, как он был направлен вам, активное обсуждение с членами рабочей группы продолжается, и сегодня еще вносятся отдельные дополнения, уточнения", - рассказал Игорь Сергеенко.

Как сообщалось, первое совещание с рабочей группой по доработке проекта Конституции глава государства провел 21 октября. В ее состав вошли глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель Аппарата Совета Министров Константин Бурак, зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, помощник главы государства Александр Косинец и доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков.

"Главное в работе нынешней рабочей группы над конституционными изменениями - не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий", - расставил акценты белорусский лидер на той встрече.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь должна остаться президентской республикой. "Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес, - сказал глава государства. - Это одна из фундаментальных вещей - сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной закон".-0-

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