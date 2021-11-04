4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский парламент планирует перейти на работу в формате одной сессии в год. Данное положение намерены закрепить в новой Конституции Беларуси, сообщила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам встречи главы государства с рабочей группой по доработке проекта Основного закона, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас обе палаты Национального собрания собираются на две очередные сессии в год. Одна открывается 2 октября, ее продолжительность не должна быть более 80 дней. Вторая сессия открывается 2 апреля, ее продолжительность не может быть более 90 дней.

"Мы предложили одну сессию. Мы должны работать практически весь год: будем начинать ее с третьего вторника сентября и заканчивать в июне. То есть практически год парламент будет работать над законопроектами, которые очень важны для нашей страны", - рассказала Наталья Кочанова.-0-