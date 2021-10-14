Лукашенко: при создании общего рынка энергоресурсов необходимо учитывать интересы всех стран ЕАЭС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При создании общего рынка энергоресурсов необходимо учитывать интересы всех стран - членов Евразийского экономического союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании в широком составе лидерам стран ЕАЭС предстоит принять один из ключевых документов встречи - решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году планируется разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов.

"При этом, стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех государств - членов нашего союза. Только таким образом мы сможем обеспечить его устойчивость и долговечность", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Дальнейшее развитие ЕАЭС белорусская сторона связывает с полной и своевременной реализацией Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

"Важно уже сейчас сконцентрироваться на выполнении мер, предусмотренных данным документом. Только в этом случае к 1 января 2025 года мы получим полноформатный экономический союз с едиными рынками товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов", - сказал глава государства.-0-