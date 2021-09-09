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09 сентября 2021, 11:05

Лукашенко прибыл в Москву. Вечером в Кремле пройдут переговоры с Путиным по интеграционному пакету

Новости темы " Рабочие поездки Президента"
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Чего ждать от переговоров Лукашенко и Путина? В Кремле готовятся к визиту Президента Беларуси

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает корреспондент БЕЛТА.

В Кремле сегодня во второй половине дня пройдут переговоры Президента Беларуси с российским коллегой Владимиром Путиным.

Главы государств еще раз обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику. Одной из тем будет ситуация в Афганистане, в том числе в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.

Как сообщалось БЕЛТА, на данный момент на правительственном уровне консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную работу, решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств.

Союзные программы включают в себя договоренности в сфере экономической интеграции. Это в том числе такие направления, как сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики и таможенного администрирования, налогового законодательства, защиты прав потребителей, конкуренции и торговой деятельности.

Блок посвящен энергетическому комплексу, включая формирование объединенных рынков, развитие атомной энергетики. Есть также программа, посвященная общим подходам в работе на транспортном рынке.

Союзные программы охватывают вопросы унификации социально-трудовых аспектов, равенства прав граждан Беларуси и России, организации туристической сферы.

Работа над соответствующими документами велась на протяжении последних трех лет и идет в развитие ряда положений, закрепленных в договоре о Союзном государстве 1999 года.

Подписать программы на президентском уровне планируется на Высшем госсовете Союзного государства. Его заседание хотят провести в октябре - ноябре. Если Александр Лукашенко и Владимир Путин окончательно договорятся на переговорах 9 сентября, то на уровне правительств соответствующие программные документы могут быть подписаны уже на следующий день - в Минске на 10 сентября запланировано заседание союзного Совмина.

В случае одобрения и принятия подготовленных программно-стратегических документов, стороны будут выстраивать по ним отношения как минимум в ближайшие несколько лет - до 2024-2025, а по некоторым программам и до 2027 года. При этом какие-либо политические вопросы, тем более связанные с потерей суверенитета, в программах отсутствуют.-0-

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