Чего ждать от переговоров Лукашенко и Путина? В Кремле готовятся к визиту Президента Беларуси

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В графике Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня рабочий визит в Россию. Планируется, что в Кремле состоятся переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

Предстоящая встреча лидеров двух стран была анонсирована более недели назад. Дата была согласована во время телефонного разговора 30 августа. Сообщалось, что Александр Лукашенко и Владимир Путин еще раз обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.

Одной из тем будет ситуация в Афганистане, особенно в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Ранее Александр Лукашенко предложил выработать консолидированную позицию этих двух интеграционных объединений по Афганистану.

Не исключено, что Александр Лукашенко и Владимир Путин коснутся вопросов проведения стартующих масштабных белорусско-российских учений "Запад-2021" и военно-технического сотрудничества в целом. Есть что обсудить и в плане противодействия санкционной политике коллективного Запада, работы транспортной отрасли, борьбы с распространением коронавируса, хотя официально как таковые эти темы не заявлены.

Главным же вопросом на предстоящей встрече президентов будет обсуждение подготовленных правительствами двух стран 28 союзных программ, предполагающих углубление экономической интеграции в развитие ряда положений договора о Союзном государстве 1999 года. Работа над этими документами, которые ранее назывались "дорожные карты" (изначально их было 31), уже идет на протяжении почти трех лет.

Консенсус достигнут, президенты оценят работу правительств

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков ранее пояснял журналистам, что в процессе переговоров довольно скоро выявилось ядро интересов с каждой стороны. Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования. Для Беларуси - условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. Во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов.

На данный момент консенсус найден по всем 28 союзным программам, стороны вышли на финишную прямую. Президентам предстоит оценить проделанную правительствами работу, решить, готовы ли программы к подписанию в том виде и в тех конструкциях, в которых они на данный момент представлены. Основной акцент в документах сделан на устойчивости экономического развития государств.

"Если говорить о союзных программах в целом как о конструкции, по большому счету они формируются на основе трех базовых элементов: цель, направление и результат. Цель у всех одинаковая - создание равных стартовых условий для субъектов хозяйствования двух стран. Механизмы - унификация законодательства двух стран не на основе российской (как у нас принято это обсуждать), а на основе лучших практик, в том числе и тех, которые на данный момент еще не применяются ни в Российской Федерации, ни в Республике Беларусь", - заявил Николай Снопков.

В промышленности стороны ведут разговор об углублении кооперации, локализации производств белорусской и российской продукции. Это важно не только в условиях санкционного давления, но и усилившегося внутриблокового протекционизма на фоне пандемии и нарастающего геополитического противостояния.

Еще один важнейший элемент - аграрная политика, поскольку Россия является основным рынком сбыта для белорусской молочной и мясной продукции. В этом плане стороны также ведут речь о создании правил ограничения перемещения товаров, выработке справедливых подходов по оценке ветеринарно-санитарных качеств продукции.

Готова и вызывавшая споры программа по созданию единого рынка газа. В ее основе - определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов функционирования объединенного рынка газа. В конечном итоге они должны гарантировать сохранение наиболее комфортной цены в условиях высокой волатильности рынка.

Александр Лукашенко 9 августа во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - вполне однозначно высказался на эту тему: "Если мы в союзе, если видим перспективу, надо выравнивать цены и там, и здесь. Или, как у вас принято говорить, в свободное плавание отпустить. Захотели - мы купили там природный газ, допустим, у "Газпрома". Нет у "Газпрома"? У другой компании - у вас их много, которые добывают природный газ. То есть свободная должна быть торговля этим товаром. Отсюда будут цены. Мы не просим низких цен. Мы равных цен хотим".

Белорусский лидер напомнил, что единое экономическое пространство, которое выстраивают Беларусь и Россия, предполагает равные условия для всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей. "Мы согласны на рыночные условия, но условия должны быть равными. Мы договорились с Президентом России, что мы преодолеем всякие барьеры и выровняем эти условия", - завил месяц назад Президент Беларуси.

Если Лукашенко и Путин окончательно договорятся, то что дальше?

Подписать программы на президентском уровне планируется на Высшем госсовете Союзного государства. Его заседание хотят провести в октябре - ноябре. Если Александр Лукашенко и Владимир Путин окончательно договорятся на переговорах 9 сентября, то на уровне правительств соответствующие программные документы могут быть подписаны уже на следующий день - в Минске на 10 сентября запланировано заседание союзного Совмина.

Что касается сроков, то, по словам премьер-министра Романа Головченко, интеграционные документы определят взаимодействие Беларуси и России вплоть до 2027 года. Об этом он в августе рассказал в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1". "Думаю, что в скором времени граждане и Беларуси, и России наконец узнают в полном объеме, что нам удалось сделать, о чем удалось договориться. Подготовлены важные документы программно-стратегического характера, по которым мы будем выстраивать отношения как минимум в ближайшие несколько лет - до 2024-2025, а по некоторым программам и до 2027 года", - сказал премьер-министр.

Угрожают ли союзные программы суверенитету Беларуси?

Если все пойдет по плану, то можно рассчитывать, что в ближайшее время широкая общественность узнает все подробности того, о чем договариваются Беларусь и Россия в вопросе интеграции. Однако уже сейчас можно однозначно сказать, чего в союзных программах точно нет - потери суверенитета. Вопросы в этой плоскости даже не обсуждались. "Никакой речи о потере суверенитета нет. Мы видим недостатки в Советском Союзе, в Евросоюзе. То есть, выстраивая наши отношения в союзе, мы можем этого избежать. Сегодня мы настолько образованы и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - подчеркнул Александр Лукашенко во время общения с журналистами 1 сентября.

Президент обратил внимание: чтобы установить тесные отношения, странам не надо включать в свой состав другие государства: "Не надо включать никого. Надо выстраивать отношения как два суверенных государства".

Александр Лукашенко пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве. "Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть Вооруженных сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику, - отметил белорусский лидер. - Выстроили же как суверенные государства. Поэтому нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость государств".

Неделю назад опасения насчет потери суверенитета развеял и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей: "Не знаю, почему кто-то пытается придать этому (работе над союзными программами. - Прим. БЕЛТА) какие-то совершенно не соответствующие ситуации настроения и устремления. Эта работа идет в рамках тех положений, которые предусмотрены договором и в рамках которых предусматривается более тесная интеграция по ряду направлений. Более того, это не означает, что Россия настаивает, а Беларусь сопротивляется. Нет, это было взаимное решение. И это решение по более тесной интеграции находится в русле интересов обоих государств. Надо исходить из этого, а не из искусственных попыток нагнетать страсти вокруг несуществующей проблемы, связанной якобы с потерей суверенитета".-0-