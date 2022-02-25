Лукашенко: причины событий в Украине кроются в руководстве страны

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причины событий в Украине кроются в руководстве страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается действий, которые в нашей родной Украине… Ну что ж, народ избрал такое руководство. Причина всего того, что там происходит, - это руководство Украины", - убежден Александр Лукашенко.

Президент заметил, что еще во времена СССР в Украине придерживались отличного от других советских стран курса. Наблюдать это ему приходилось во время службы в пограничных войсках. "Мне пришлось проехать от Прибалтики всю Западную Украину, Киевский центр был. И я тогда уже видел тот национализм, который был несопоставим с белорусами. Когда я зашел во львовское КГБ, у начальника комитета спрашиваю: "Огромное здание, вас тут больше тысячи человек работают. В правительстве некоторых стран меньше". Он говорит: "Это потому, что здесь, во Львовской области, на Западной Украине, такой национализм, что вы, белорусы, просто этого не понимаете". Это была та плохая основа, которая дала свои ростки. А все остальное - политики", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что ему пришлось сотрудничать с несколькими украинскими президентами и они никак не пытались работать ради людей. "У нас же это было в 1990-е. Помните эти времена шушкевичей в Беларуси: образование искромсали, русских посадили на чемоданы. Хотя я часто задавал вопрос, будучи депутатом: а как определить? - напомнил глава государства о тех временах. - Я почему об этом говорю: одна из причин конфликта в Украине в том, что людям начали запрещать разговаривать на том языке, на котором они хотели. Мы избрали другой путь: пожалуйста, разговаривайте на любом языке. Белорусский не забывайте - это то, что нас отличает от других стран".-0-