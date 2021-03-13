Лукашенко принимает участие в спортивном празднике "Минская лыжня-2021" в "Раубичах"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в Республиканском зимнем спортивном празднике "Минская лыжня - 2021" в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях по традиции участвуют команды главы государства, Администрации Президента, Аппарата Совета Министров Республики Беларусь, облисполкомов и горисполкома. В программе физкультурно-спортивного праздника за первенство на своих дистанциях будут бороться представители центральных аппаратов силовых министерств и ведомств и их подчиненных организаций, а также представители различных министерств, комитетов, инспекций, концернов и банка.

В соревновательной программе пять биатлонных гонок 4 по 2 км. Биатлонные эстафеты включают 4 этапа, на каждом из которых участник проходит 2 км (2 круга по 1 км) с двумя огневыми рубежами. Стрельба (5 выстрелов без дополнительных патронов) производится с расстояния 50 м из малокалиберной винтовки по биатлонным мишеням диаметром 11,5 см. За каждую незакрытую мишень участник должен пройти еще штрафной круг (50 м).

К первоначальным четырем гонкам добавилась еще одна биатлонная эстафета между любительскими командами.

Во время физкультурно-спортивного праздника организованы торговые точки и концертно-развлекательная программа для зрителей, спортивные и масленичные конкурсы, выступления артистов эстрады, ансамбля народной музыки, шоу-балета.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая - Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск - Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.-0-

Фото Андрея Стасевича, Максима Гучека

Команда Президента Беларуси победила в эстафете на "Минской лыжне"