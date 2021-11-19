Лукашенко пригласил Президента Египта посетить Беларусь, чтобы продолжить диалог о сотрудничестве

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"В Беларуси вас знают как авторитетного политика и государственного деятеля, который сумел направить Египет на путь мира, стабильности и прогресса, инициировать комплекс крупных национальных проектов и повысить уровень благополучия египетского народа", - говорится в поздравлении.
Белорусский лидер выразил уверенность, что добрая воля, богатый жизненный и профессиональный опыт Президента Египта будут способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами.
Александр Лукашенко, пользуясь праздничным поводом, возобновил свое приглашение Абдель Фаттаху аль-Сиси посетить Беларусь в удобное для него время, чтобы оценить выполнение ранее достигнутых договоренностей и продолжить диалог по перспективным направлениям двустороннего взаимодействия.
Президент Беларуси пожелал Президенту Египта доброго здоровья и новых успехов в политической карьере.-0-