Лукашенко принял с докладом главу МВД и поблагодарил за раскрытие ограбления ювелирного магазина

5 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 сентября принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался первыми впечатлениями министра на этом посту после недавнего назначения, его оценками криминогенной ситуации.

"Вы человек больше военный. Но систему правоохранительную хорошо знаете, служили там, хотя у вас несколько военизированный был уклон. Но с наведением порядка (что очень важно для милиции) в стране вы хорошо знакомы. Вы это делали. И надо сказать, что к нашим подразделениям, которые числятся за Министерством внутренних дел, я претензий практически не имел, - сказал Президент. - Слава богу, что у нас и обстановка была более-менее спокойная в стране. Дай бог и так дальше. Но тем не менее, это, наверное, благодаря тому, что все понимают, что реакция будет мгновенной и адекватной. Примером тому является расследование вами громкого несвойственного для Беларуси уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске".

Кроме того, Александр Лукашенко особо поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие этого громкого уголовного дела: "Среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы! Я вас прошу, передайте им мою искреннюю благодарность за оперативную работу. За тот профессионализм, который они проявили. Из разных источников мне докладывали о деталях раскрытия этого дела. Это высокий профессионализм. Молодцы ребята! Передайте им мою благодарность, поощрите. Они это заслужили".

Юрий Караев доложил, что криминогенная обстановка в текущем году остается подконтрольной, снижается удельный вес особо тяжких и тяжких преступлений. Ожидаемая тенденция роста есть по преступлениям в сфере высоких технологий. Они в основном связаны с хищением средств с использованием манипуляций с пластиковыми карточками, взломом аккаунтов пользователей.-0-