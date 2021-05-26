Лукашенко: приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняв самые жесткие меры, белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Войну мировоззрений мы, наверное, выиграли. Приняв самые жесткие меры, мы в зародыше подавили волну неонацизма, - заявил Александр Лукашенко. - Они хотят ревизии именно сейчас. Их ложные убеждения в верховенстве права ничего не стоят на фоне попыток оправдать нацизм и переписать историю. Но наша сила в правде, а их, с позволения сказать, правда - в силе".

Президент подчеркнул, что белорусы как нация доросли до того, чтобы видеть корни национального самосознания. "Оно растет из Великой Победы, когда наш народ противостоял геноциду. Теперь мы плотно взялись за эту тему и расследуем, ничего не скрываем, представляя народу виновных. Мы не будем больше стыдиться, как это было в период Советского Союза. Мы откроем все, что здесь происходило, - сказал глава государства. - Наши действия по разоблачению преступников могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия - жизненно важная для страны".-0-