Лукашенко: пришло время активно включать молодежь в политическую жизнь страны

18 октября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что пришло время активно включать молодежь в политическую жизнь страны. Об этом глава государства заявил на встрече в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что курс государственной политики в Беларуси неизменен: в стране действует принцип преемственности поколений, сохранения лучших достижений прошлого.

"Почти треть наших граждан - около 3 млн человек - родились в суверенной Беларуси. Это юноши и девушки, которые воспринимают действительность уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства, - сказал он. - И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны. Формировать государственное мышление у тех, кто идет за ними. Выстраивать диалог поколений на основе взаимного доверия и уважения. Диалог, в котором опыт и инновации, мудрость и решительность, осторожность и смелость находятся в гармонии и согласии".

/Будет дополнено/.-0-