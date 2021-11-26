Лукашенко призвал народ Польши образумить своих политиков

26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал польскую сторону пропустить беженцев в Германию. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я также хочу обратиться к народу Польши. К дружественному трудолюбивому народу, с которым мы всегда жили по соседству. Я обращаюсь к народу Польши не потому, что там нет руководства. Просто руководство в Польше обезумело, потеряло реальность. Уважаемые поляки, образумьте своих политиков! Вы же понимаете, что за счет этих обездоленных людей они хотят решить свои внутренние и внешние проблемы", - отметил Президент.

Глава государства обратил внимание на то, что руководство Польши рассчитывает выторговать миллиарды евро у Европейского союза, который заблокировал эту помощь из-за разногласий со страной. Кроме того, Польша ситуацией на границе старается отвлечь своих граждан от внутренних проблем.

"Поляки недовольны политикой правящей коалиции, и они все больше предъявляют требований своему правительству. И чтобы отвлечь от этих проблем, они (власти Польши. - Прим. БЕЛТА) устроили эту бойню на границе, - сказал Президент. - Поэтому еще раз прошу поляков, настойчиво прошу: нам не нужны никакие столкновения, тем более войны, пропустите этих людей в Германию. Они ведь не к нам, в Беларусь, не в Польшу идут. Они идут в Германию, пропустите их, и будет решена проблема!"-0-