Лукашенко призывает серьезно отнестись к здоровью врачей

7 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании призвал уделить самое пристальное внимание защите здоровья врачей на фоне распространения коронавируса, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что врачи, которые непосредственно работают с пациентами, поступившими с коронавирусной инфекций, в достаточной степени защищены. "А в онкологии которые работают, с сердечно-сосудистыми (заболеваниями. - Прим. БЕЛТА)... Туда тоже поступают люди с вирусами. И оттуда у нас, хоть немного, но приток врачей в инфекционках появился. Поэтому твоя важнейшая задача, Владимир Степанович (министр здравоохранения Владимир Караник. - Прим. БЕЛТА), - защити врачей", - поручил Александр Лукашенко.

"Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы то ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищен. Чтобы врачей не лечили. Врач должен лечить больных, а нам приходится врачей лечить. Слава богу, что не умирают, спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя", - подчеркнул Президент.-0-