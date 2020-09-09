Лукашенко про непуганую молодежь: им сложно правильно оценить все то, что сделано в стране

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодому поколению белорусов, которые выросли в спокойной стране и еще не сталкивались со значительными трудностями, сложно правильно оценить то, что сделано в Беларуси за годы независимости. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во времяинтервью представителям ведущих российских СМИ, сообщает БЕЛТА.

"Как говорят, особенно украинцы, белорусы еще не пуганые. Вот их попугают, тогда будут знать, почем фунт лиха, - сказал Президент. - Мне бы очень не хотелось, чтобы мою страну и мой народ начали пугать. Но оставшись с собой один на один, думаю: наверное, нынешнему поколению белорусов надо что-то пережить, чтобы они поняли систему координат, в которой живут, и чтобы они поняли и оценили, что сделано. А так сравнивать не с чем… Да, видим Украину, где-то еще... Но это кажется далеко, не у нас".

Однако журналисты заметили, что на протестные акции выходят не только молодые люди, но и представители поколения постарше, которых принято считать аудиторией, традиционно поддерживающей Президента.

"Заметьте: на этих выборах не голосовали за меня меньше людей, чем на прошлых выборах, но почему-то произошла вспышка, - сказал в ответ Александр Лукашенко. - Раньше они как-то воспринимали результаты выборов. Их никто не разогревал, не подогревал. Сейчас разогрели".

Глава государства не скрывал личных эмоций по поводу событий, произошедших в стране после выборов: "Мое настроение? Ну каким оно будет? Конечно, я был несколько разочарован, переживал из-за этого. Хотя, как опытный человек, сам себя успокаивал: ну чего ты паришься? Ну да, среди рабочих есть люди, которые не согласны с твоей позицией, которые, может быть, уже завтра хотели бы видеть нового Президента. Я сам себя пытаюсь успокаивать. Но как ты себя успокоишь, если это твой ребенок, которого ты вырастил, вынянчил, как вы сказали, был для него батькой? Да, приятного мало".-0-