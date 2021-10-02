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Президент
02 октября 2021, 05:57

Лукашенко про США и страны Запада: успокойтесь, у вас не получится подогнать весь мир под свои стандарты

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У стран Запада и США не получится подогнать весь мир под придуманные ими стандарты в области соблюдения прав человека. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN, сообщает БЕЛТА.

Глава государства убежден, что универсальных стандартов в этой сфере попросту не существует. "Пожалуйста, дайте мне эти стандарты. Это придуманные вами, на Западе, стандарты. И вы под эти стандарты весь мир хотите подогнать. Успокойтесь, так не получится", - подчеркнул Президент.

Белорусский лидер провел аналогии с попытками создать единые стандарты проведения выборов: "Стандартов нет. Мы с Россией предлагали: давайте выработаем в рамках ОБСЕ стандарты оценки тех или иных выборов. Вы не согласились, потому что у вас есть свои стандарты. Точно так и с правами человека".

Напомнив об известном выражении "все познается в сравнении", Президент обратил внимание на факты вопиющего нарушения прав человека, достоверно зафиксированные в США. Речь, в частности, про Эшли Бэббит, которая долгое время служила в ВВС США и погибла, получив огнестрельное ранение в здании Конгресса в тот день, когда его штурмовали сторонники Президента Дональда Трампа.

"Мы никогда в упор не стреляли ни в одного оппозиционера и даже радикала. Никогда. А вы недавно (и на CNN показывали) в Конгрессе США застрелили девушку - героя Соединенных Штатов Америки. Это что? Не нарушение прав человека? И вы стыдливо замалчиваете это", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Стойкое нежелание американцев упоминать о нарушениях прав человека в США подтвердилось даже в процессе интервью. Как только Александр Лукашенко начинал говорить на эту тему, Мэтью Чанс активно перебивал, пытаясь увести разговор в другое русло. Но Президент Беларуси - не тот собеседник, которым можно манипулировать.

"Не я про американцев начал разговор, а вы спросили у меня, как я реагирую на то, что известный персонаж встретился в Америке с Байденом. Это американский президент. Вы начали этот разговор. Поэтому я и затронул вопрос Америки, - сказал глава государства. - Вы угробили 12 человек в Афганистане (речь об ошибочно нанесенном американскими военными ударе вблизи аэропорта Кабула, в результате которого погибли мирные жители. - Прим. БЕЛТА). Вы видели, как цеплялись люди за шасси и погибали в Кабуле? Вы там 20 лет убивали людей. Поэтому успокойтесь насчет смертей, гибели и так далее".-0-

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