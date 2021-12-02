Лукашенко: проект обновленной Конституции Беларуси опубликуют до Нового года

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции Беларуси будет опубликован до Нового года, а референдум по ней планируется провести в 20-х числах февраля, если не будет чрезвычайной ситуации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас он (проект) у меня на столе. Сейчас я сижу и смотрю. И каждую строчку, как это было прежде. Конституция - я ее сам писал (речь о ныне действующей Конституции. - Прим. БЕЛТА). Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я - Президент - какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. И сейчас я смотрю, потому что мне ее выносить на референдум. Сейчас мы ее опубликуем, около месяца", - сказал он.

На уточняющий вопрос, когда будет опубликован документ, Лукашенко отметил: "Я думаю, что недели две. До Нового года".-0-