Лукашенко прокомментировал происшествие на границе с Марией Колесниковой

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ прокомментировал происшествие на белорусско-украинской границе с участием Марии Колесниковой, передает корреспондент БЕЛТА.

Родненков, Кравцов и Колесникова пытались покинуть территорию Беларуси - ГПК (подробности) Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский добавил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси и оказались на сопредельной стороне. Колесникова в настоящий момент задержана.

"Подробней я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне только что доложили. Она и двое ее друзей (не то водителей, не то близких, не то далеких) сегодня бежали в Украину. У них все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке - пограничники и таможенники пропустили их", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что от белорусского пункта пропуска до украинского примерно 8 км. На своей части территории Беларусь усилила охрану госграницы. "Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам, ее - то ли выбросили из машины на ходу… Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, - отметил глава государства. - А эти (попутчики Марии Колесниковой. - Прим. БЕЛТА) - через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. Мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули".

Александр Лукашенко добавил, что оснований не выпускать Марию Колесникову и сопровождавших ее граждан из страны в основном пункте пропуска не было: все необходимые документы у компании были в порядке. Однако они совершили попытку прорваться через дополнительный пост, а значит, нарушили порядок пересечения государственной границы.

"Я говорю: а почему в Украину, не в Литву, не в Польшу, как они обычно едут? Говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю, - добавил Александр Лукашенко. - Поэтому я не все еще знаю. Будем разбираться, что произошло".-0-