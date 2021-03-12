12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко против полного перехода в стране на страховую медицину. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками Молодечненской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, свою эффективность государственная система здравоохранения показала и в период пандемии. Поэтому, считает Александр Лукашенко, все должно происходить постепенно. Так, за пятилетку в два раза увеличилось количество людей в Беларуси, которые добровольно страхуют свои медрасходы.

"Если бы это было (массово. - Прим. БЕЛТА), мы бы больше ценили свое здоровье, - сказал Президент. - Надо следить за собой. Это направление будем постепенно развивать, но не будем через колено ломать".

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