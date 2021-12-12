Лукашенко: пусть творчество Клары Новиковой и впредь содействует укреплению культурных связей Беларуси и России

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Российской Федерации Клару Новикову с днем рождения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Многие годы вы беззаветно служите искусству, щедро делитесь своим талантом и эмоциями с поклонниками, - подчеркнул глава государства. - Исключительный артистизм, неповторимое обаяние и уникальная работоспособность позволили вам добиться успеха и завоевать любовь публики".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси высоко ценят творческую деятельность артистки. "Пусть она и впредь содействует укреплению культурных связей между нашими народами. Желаю вам долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия", - отметил глава государства.-0-