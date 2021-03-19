Лукашенко рассказал, чего в его президентство в стране точно не будет

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Гродно с трудовым коллективом ОАО "Молочный мир" рассказал, чего в его президентство в стране точно не будет, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства вспомнил один из эпизодов начала своей президентской карьеры. Это было связано как раз с приездом в Гродненскую область. "Когда я посмотрел с вертолета на Гродненскую область, я ужаснулся. Я ее видел в советские времена, это цветущий край был. И увидел после распада Советского Союза. Это кошмар. Это не то, что сейчас мы видим. Это страшная была область. Пахали только середину поля, солома разбросана, никто не убирал. Безвременье. Вот это было самое страшное", - сказал Президент.

Он отметил, что еще накануне выборов предупреждал о том, что можно потерять при определенном развитии событий: "Выступая, я всегда говорил, что нам это грозит: люди, очнитесь, белорусы, вы можете получить это. Некоторые этого не услышали, в том числе в Гродно. Вы знаете, кто и как. Поэтому я, будучи здесь, хочу сказать: при мне этого не будет".

"Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах", - подчеркнул Президент.

"Очень правильно украинцы говорят: белорусы не пуганые, не битые. А я им отвечаю: а я не хочу, чтобы моих белорусов били, как в Украине, и пугали. Вот это катастрофа. Это страшно. Да, может быть, где-то живут не хуже. Но давайте закончим с этой пандемией и увидите, где живут лучше, - добавил белорусский лидер. - Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения".-0-