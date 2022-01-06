Лукашенко рассказал о ночных переговорах по Казахстану и решении ввести туда миротворцев

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своих ночных переговорах по ситуации в Казахстане и решении ввести в эту страну миротворческие силы. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается событий в Казахстане, все, что происходит, вы знаете. Но нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Вчера всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с Путиным в Казахстане, вели разговоры по нескольку раз", - рассказал Президент.

По его словам, очень беспокоила обстановка в Алматы: "Там все, что можно было спалить, спалили. Захватили аэропорт. Притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и стран ОДКБ. То есть надо было взять под контроль, чтобы нельзя было приземлиться там. Благо, что под Алматы в 40 километрах есть военный еще аэродром, который был всегда под контролем военных. Аэропорт в Нур-Султане захватить не удалось на момент моего разговора с Токаевым".

"То же, что и у нас: в основном урки, бывшие осужденные, обиженные и прочие", - заметил белорусский лидер.

В этой связи Александр Лукашенко напомнил и о прежних событиях в Кыргызстане: "Не надо забывать все, что происходило у моего друга Бакиева на родине и с ним тоже. Там уже профессиональные солдаты революции есть, не одна тысяча… Вот они сидят до определенного момента. Затем их задействуют. И с Афганистана подпирают, и из других стран. И вот они собрались".

"Но, самое главное, ведь все было скоординировано и спланировано во многих городах. А расстояние - тысячи километров. Казахстан больше по территории, чем, наверное, вся Европа. Или Западная Европа - это точно. И расстояния там, конечно, бешеные. И морозы, и прочее. Но тем не менее все синхронно произошло. Спланировано было. Вмешательство извне, естественно. В плане координации", - заметил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, информация о том, что ОДКБ окажет Казахстану поддержку, имела эффект: "На сегодняшнее утро видим, они даже не подошли к резиденции. Уже сообщение было о том, что силы ОДКБ окажут поддержку".

"Мы договорились - всю ночь вели диалог - главы государств ОДКБ. Потому что консенсус должен быть при принятии решения. Ночью приняли, - рассказал белорусский лидер. - Резервы создадим. Если нужно будет перебросить, значит, перебросим. И всю ночь шла подготовка миротворческих этих сил - войск ОДКБ, которые для этого и предназначены. Приняли решение, что мы перебрасываем туда войска".

Во время совещания

Александр Лукашенко также рассказал, что попросил Президента России Владимира Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого: "Нужно нашу технику перебросить и прочее. Ну и договорились, что мы должны миротворческой миссией заниматься и помогать людям".

"Поэтому идет переброска сейчас войск туда, эшелонами из Москвы. И наши ребята будут из Минска вылетать. Наша рота - миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях. Тренировок было достаточно, учений", - заявил Президент.

"Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали: ну нельзя его отдать и все, потому что это будет такой подарок… Ну как Украина для Америки, НАТО. Так и там. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, почему принято решение о вводе миротворческих сил", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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