Лукашенко рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Путиным в Сочи

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что его встречу с Президентом России в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который можно было заметить на видеокадрах возле главы государства. В некоторых СМИ эту тему даже вынесли на первые полосы.

"Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Президенты давно взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон. "О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов, - пояснил Александр Лукашенко. - Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить Президента Путина".-0-