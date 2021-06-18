18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение новых руководителей местных исполнительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением", - отметил Александр Лукашенко.

Особое внимание Президент обратил на решение кадровых вопросов на местах: "Ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив - установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов: пусть себя покажут до конца года, а дальше - принимайте решения".

При этом, по словам главы государства, при назначении новых кадров не стоит опираться исключительно на "своих людей", с которыми работали в предыдущих должностях. "Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Экономика районов, куда назначены новые руководители, имеет в основном сельскохозяйственный профиль. "Обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все", - заметил глава государства.

Нынешний первый зампредседателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец возглавит Пинский горисполком, а его должность в Бресте займет председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

"Пинск для нас - очень важный город. На особом контроле. Поэтому я на вас очень рассчитываю, - обратился Александр Лукашенко к новому председателю Пинского горисполкома. - Проблемы, которые там были, никуда не делись. Процентов на 25-30 они остались. И вы должны их увидеть и решить".

Еще один сотрудник Брестского облисполкома, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Карпенко уедет руководить Барановичским райисполкомом.

Глава администрации Первомайского района Витебска Николай Орлов пошел на повышение: Президент согласовал его назначение председателем Витебского горисполкома. На должность председателя Мостовского райисполкома согласован Андрей Санько, директор районного сельхозпредприятия "Гудевичи". А нынешний председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый сменит свою прописку в Могилевской области: он возглавит Горецкий район. На его место согласована председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова.

Обновлено районное руководство и в Минске. На должность главы администрации Ленинского района столицы согласован Роман Мельник. В прошлом он долгое время руководил главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД. "Главой администрации Ленинского района вам работы хватит - не меньше, чем в милиции, - отметил Президент. - Надо посмотреть, как военный человек сработает на этой должности. Я уже давно говорил: у нас много ребят, которые и на пенсию уходят пораньше. Слушайте, они еще нам пользу принесут на других должностях. Поэтому надо смотреть на это. Не надо бояться, что "а, вот Лукашенко делает ставку на военных". У нас тут десять человек, и только один - военный".-0-