Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 июня 2021
Минск Ясно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:06 Комплексные учения МЧС пройдут в Смолевичском районе с 23 по 25 июня Регионы
11:59 Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГК и ГТК Президент
11:58 Назначены послы Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу Президент
11:55 Сергей Литош согласован на должность гендиректора "Белфармации" Президент
11:54 Внимание на дисциплину и отстающие хозяйства - Лукашенко поставил задачи перед местной вертикалью Президент
11:53 "Вы, как всегда, заступаете на передовую" - Лукашенко обновил местную вертикаль власти Президент
11:53 Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы Президент
11:51 В Гродненском районе уничтожено 4 т дикорастущего мака Происшествия
11:50 Биометрические документы функциональны, практичны и долговечны - Бегун Общество
11:47 Бюсты Быкову и Бородулину открыли в Ушачах Регионы
11:40 Порядок выдачи и оформления больничных листков скорректирован в Беларуси Общество
11:37 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 19 июня из-за жары Общество
11:35 КГК: Минская область лидирует по числу долгостроев - нужны меры реагирования Регионы
11:17 В Чечерске пропал мужчина - его нашли утонувшим в своем авто Происшествия
11:07 Молодежный интернет-челлендж БРСМ "Народная зарядка" стартует 21 июня Общество
11:03 Макей на встрече с Лавровым отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов Политика
11:00 Председатель СПК: европейцев меньше всего интересует, будет ли у нашего рабочего зарплата Общество
10:53 Лавров проинформировал Беларусь и другие страны СНГ об итогах российско-американского саммита Политика
10:49 В Москве до 29 июня продлеваются дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19 В мире
10:47 Энтомологи Брестской области отмечают рост активности клещей Регионы
10:40 Первый заместитель председателя Госкомимущества проведет прямую линию 19 июня Общество
10:38 В СНГ разрабатывается проект заявления по сотрудничеству в сфере борьбы с допингом в спорте Политика
10:36 Милиция усилит контроль в местах массового отдыха граждан Регионы
10:28 В Гомельском районе произошел пожар на полигоне ТБО Происшествия
10:21 Во Франции из-за гроз десятки тысяч квартир остались без электричества В мире
10:17 Пляжи в Минске планируют оснастить камерами видеонаблюдения Регионы
10:13 В Витебске при пожаре в общежитии эвакуировали 108 человек Происшествия
10:07 Базовый лагерь условного формирования уничтожили десантники на учении "Славянское братство" Общество
10:01 Германия с 25 июня открывает границы для привитых иностранцев В мире
09:58 Банку развития увеличили лимиты кредитования госпрограмм и мероприятий Экономика
Все новости
Все новости
Президент
18 июня 2021, 11:53

"Вы, как всегда, заступаете на передовую" - Лукашенко обновил местную вертикаль власти

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Новости темы " Кадровые решения Президента"
Назначены послы Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу
Сергей Литош согласован на должность гендиректора "Белфармации"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение новых руководителей местных исполнительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не могу сказать, что у нас тут сложные времена. Они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию. Вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением", - отметил Александр Лукашенко.

Особое внимание Президент обратил на решение кадровых вопросов на местах: "Ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив - установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решение кадровых вопросов: пусть себя покажут до конца года, а дальше - принимайте решения".

При этом, по словам главы государства, при назначении новых кадров не стоит опираться исключительно на "своих людей", с которыми работали в предыдущих должностях. "Не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Экономика районов, куда назначены новые руководители, имеет в основном сельскохозяйственный профиль. "Обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все", - заметил глава государства.

Нынешний первый зампредседателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец возглавит Пинский горисполком, а его должность в Бресте займет председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

"Пинск для нас - очень важный город. На особом контроле. Поэтому я на вас очень рассчитываю, - обратился Александр Лукашенко к новому председателю Пинского горисполкома. - Проблемы, которые там были, никуда не делись. Процентов на 25-30 они остались. И вы должны их увидеть и решить".

Еще один сотрудник Брестского облисполкома, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Карпенко уедет руководить Барановичским райисполкомом.

Глава администрации Первомайского района Витебска Николай Орлов пошел на повышение: Президент согласовал его назначение председателем Витебского горисполкома. На должность председателя Мостовского райисполкома согласован Андрей Санько, директор районного сельхозпредприятия "Гудевичи". А нынешний председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый сменит свою прописку в Могилевской области: он возглавит Горецкий район. На его место согласована председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова.

Обновлено районное руководство и в Минске. На должность главы администрации Ленинского района столицы согласован Роман Мельник. В прошлом он долгое время руководил главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД. "Главой администрации Ленинского района вам работы хватит - не меньше, чем в милиции, - отметил Президент. - Надо посмотреть, как военный человек сработает на этой должности. Я уже давно говорил: у нас много ребят, которые и на пенсию уходят пораньше. Слушайте, они еще нам пользу принесут на других должностях. Поэтому надо смотреть на это. Не надо бояться, что "а, вот Лукашенко делает ставку на военных". У нас тут десять человек, и только один - военный".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
кадровая политика Лукашенко назначения
Новости рубрики Президент
Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГК и ГТК
Назначены послы Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу
Сергей Литош согласован на должность гендиректора "Белфармации"
Внимание на дисциплину и отстающие хозяйства - Лукашенко поставил задачи перед местной вертикалью
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Фото из архива Становитесь достойными гражданами страны - Лукашенко направил приветствие участникам "Зарницы" и "Зарнички"
Главное
"Вы, как всегда, заступаете на передовую" - Лукашенко обновил местную вертикаль власти
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Биометрические документы функциональны, практичны и долговечны - Бегун
Головченко вручил медикам государственные награды
Топ-новости
Лукашенко: мы искренне гордимся нашими медиками
Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии COVID-19 - Пиневич
Сенатор: западные соседи финансируют деструктивную деятельность и сводят к нулю многолетнее сотрудничество
Макей на встрече с Лавровым отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов
Порядок выдачи и оформления больничных листков скорректирован в Беларуси
Первый заместитель председателя Госкомимущества проведет прямую линию 19 июня
Минский триатлон-2021. Дан старт крупнейшей в Беларуси гонке по триатлону
Пресс-конференция о борьбе с инвазивными растениями пройдет в пресс-центре БЕЛТА
Госавтоинспекция рекомендует водителям следить за своим самочувствием в жаркую погоду
Законопроект о защите суверенитета и конституционного строя очень своевременный - Кубраков
Белорусские баскетболистки победили испанок на чемпионате Европы
Мезенцев: объединение потенциалов России и Беларуси позволяет решать актуальные задачи
Азаренко и Соболенко вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в Берлине
Мозырь примет фестиваль "Вытокі" с 24 по 26 июня
РЕПОРТАЖ: Медики в канун профессионального праздника посетили Дворец Независимости
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.