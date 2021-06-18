Сергей Литош согласован на должность гендиректора "Белфармации"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Литош согласован на должность генерального директора торгово-производственного предприятия "Белфармация". Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Литош давно работает в этой сфере - до настоящего момента он руководил предприятием "Фармация" в Гродно. Назначение в "Белфармацию" для него повышение.

"Понятно, какая там ситуация. Там было все непросто. Мы сделали большую ставку на здравоохранение, в том числе и на "Белфармацию". Порядок там надо наводить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В первую очередь, по словам Президента, надо заняться ценообразованием. "И будьте сами очень аккуратны: вы пришли со стороны и знаете, как на это посмотрят некоторые. Ни на что не обращайте внимание. Надо - обращайтесь, будем помогать", - добавил глава государства.-0-