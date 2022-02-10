Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости темы " Кадровые решения Президента"
10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Муравейко Павла Николаевича
|- первым заместителем государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;
|Иванца Андрея Ивановича
|- министром образования;
|Брыло Игоря Вячеславовича
|- министром сельского хозяйства и продовольствия;
|Улаховича Владимира Евгеньевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия;
|Лиса Анатолия Васильевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Грузии;
|Боровикова Владимира Владимировича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам;
|Бельскую Ларису Леонидовну
|- постоянным представителем Республики Беларусь при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в г.Женеве (Швейцарская Конфедерация).
Президент также дал согласие на назначение:
|Жидкова Олега Николаевича
|- председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром";
|Алейника Сергея Федоровича
|- первым заместителем министра иностранных дел;
|Амбразевича Юрия Георгиевича
|- заместителем министра иностранных дел;
|Назарука Игоря Васильевича
|- заместителем министра иностранных дел;
|Кота Олега Николаевича
|- заместителем министра юстиции;
|Тараканова Юрия Алексеевича
|- директором Департамента по санации и банкротству Министерства экономики;
|Якубчика Виталия Леонидовича
|- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш";
|Осенко Александра Александровича
|- генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение";
|Куракиной Елены Викторовны
|- ректором УО "Белорусская государственная академия музыки";
|Лазаревич Надежды Анатольевны
|- заместителем председателя Минского горисполкома.