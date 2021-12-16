Лукашенко расставил точки в вопросе работы НКО в Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны, высказался о работе в стране некоммерческих организаций и фондов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще раз повторяю: предателям прощать нельзя. Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее "туда", никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями, - заявил Александр Лукашенко. - Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали. Как бы ни было тяжело, мы ведь знали, какие будут последствия. И они сегодня взвыли: "Восстановите обратно!" Они никогда не будут восстановлены".

В то же время глава государства подчеркнул: "Любые фонды, любые организации могут у нас существовать, но заниматься конкретным делом во благо родины. Пусть защищают больных, лечат ковид, пусть чернобыльцам помогают, нищим, обездоленным, людям с ограниченными возможностями, лечат детишек и так далее - милости просим, дорога открыта. Кто-то хочет создать фонды - пожалуйста".-0-