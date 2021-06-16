Лукашенко: решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность

16 июня, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение, принятое 20 лет назад, о создании территориальной обороны за эти годы подтвердило свою целесообразность. Решение было объемное и, наверное, относительно недешевое. Я всегда переживал: надо делать, не надо. Сегодня мы убеждены, что поступили правильно. Это надо было делать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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