Лукашенко: следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации в связи с коронавирусом

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следующую неделю в Беларуси посвятят детальному анализу ситуации в связи с коронавирусом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешняя ситуация в мире характеризуется подъемом заболеваемости COVID. Насколько я понимаю, бродит штамм дельта. Подъем очень серьезный вокруг Беларуси страны испытывают. В том числе и в Беларуси определенный подъем. Мы уже достигли того пика, который был у нас раньше, - отметил глава государства. - Следующая неделя в Беларуси будет посвящена тому, чтобы детально разобраться по каждой больнице, по каждому инфицированному человеку и принять дополнительные меры, если это необходимо, для лечения людей от COVID-19".

Александр Лукашенко отметил, что ему приятно встретиться с Хансом Клюге не только как с человеком, которого в Беларуси хорошо знают, но и как с экспертом высокого уровня, который хорошо разбирается в здравоохранении, особенно в различного рода вирусах.

"Я прежде всего хочу вас поблагодарить и Всемирную организацию здравоохранения, руководство ВОЗ за избрание Беларуси членом исполкома ВОЗ в текущем непростом политизированном 2021 году. Это говорит об определенной независимости и смелости руководства ВОЗ", - заметил белорусский лидер.

Он отметил, что у Беларуси никогда не было проблем с этой организацией: "Вы всегда делились знаниями, подсказывали не только в вопросах лечения людей, но и приобретения определенного оборудования. Оказывали всемерную поддержку и помощь. Мы это видим и во времена пандемии. Это дорогого стоит, и мы это очень ценим".

Александр Лукашенко также поблагодарил ВОЗ за поддержку, которую организация оказывает Беларуси в лечении не только COVID-19, но и других болезней. "Не надо забывать, что у нас люди болеют, и в гораздо большем объеме, другими заболеваниями, нежели нынешняя пандемия и COVID. И здесь мы получаем всяческую поддержку от вашей организации. В связи с этим я хочу, чтобы вы передали мои самые теплые слова благодарности Гебрейесусу (генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. - Прим. БЕЛТА) и другим руководителям ВОЗ за ту колоссальную поддержку, которую вы оказываете всему миру, в том числе и Беларуси", - сказал Президент.-0-

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