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14 октября 2021, 12:31

Лукашенко: вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцины от COVID-19 должны стать достоянием всего человечества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я абсолютно поддерживаю ВОЗ и прежде всего ее руководство в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что если какая-то страна думает изолироваться и в этом плане попытать счастья, ничего не получится. "Надо всем вместе преодолевать эту болезнь. Вот в этом плане я вас абсолютно поддерживаю", - добавил Александр Лукашенко.-0-

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вакцинация вирус Лукашенко
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