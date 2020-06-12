Лукашенко: служба 115 в ЖКХ должна работать как скорая помощь

12 июня, Полоцк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проанализировать, как можно улучшить работу созданной службы 115 для обращений по вопросам ЖКХ. Об этом он заявил сегодня в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА

"Много нареканий на работу недавно созданной службы 115. Это как скорая помощь. Это правильное было решение. И эту службу надо иметь независимо от ЖКХ. Эта служба должна находиться в райисполкоме, где-то в другой организации, куда поступают все жалобы от населения. Набрал номер 115 - тебе диспетчер ответил, зафиксировал жалобу, отдал исполнителю, и проконтролировала эта служба, как исполняется поручение. Хорошая система, но нареканий много", - сказал глава государства.

Он поручил в правительстве серьезнейшим образом прошерстить, как функционирует эта служба. "Чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-