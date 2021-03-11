11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых ректоров в трех университетах, передает корреспондент БЕЛТА.
На пост ректора Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого согласован Артур Путято, прежде - декан механического факультета Белорусского государственного университета транспорта.
Валерий Дунай возглавит Полесский государственный университет. До настоящего времени он работал на посту первого проректора частного учреждения образования "Институт современных знаний имени А.М.Широкова".
Ректором Полоцкого государственного университета согласован Олег Романов, до настоящего времени - первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.-0-
Важна неразрывная связь вузовского обучения с производством - Путято