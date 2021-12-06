Матарас: проблемы людей - главный вопрос для местной вертикали власти

Александр Матарас
Новости темы " Кадровые решения Президента"
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы людей - главный вопрос для местной вертикали власти. Об этом сказал журналистам Александр Матарас, который сегодня согласован на должность председателя Добрушского райисполкома Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.
До этого он работал начальником главного управления землеустройства Гомельского облисполкома, поэтому знаком с проблематикой районов области.
"Люди, их интересы - это то, чему должно быть уделено первостепенное внимание, - сказал Александр Матарас. - Кадровая политика также важный вопрос. В Добрушском районе много грамотных, профессиональных специалистов во всех отраслях. Глава государства отметил, что взвешенно и вдумчиво надо подходить к подбору кадров. И все должно быть основано на четкой дисциплине".
Он подчеркнул: большое внимание также предстоит уделить социально-экономическому развитию региона. "Надо улучшить то, что наработано", - сказал новый руководитель района.-0-
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