Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны

11 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность справедливого отношения к людям, особенно со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил сегодня, назначая Юрия Караева на должность главы МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посоветовал министру быть ближе к людям и непосредственно разбираться в возникающих проблемах. "Не надо, как вот произошло с цыганами, - Наталья Ивановна (Кочанова) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться", - сказал Президент.

Он отметил, что если зафиксировано какое-то правонарушение или преступление, то в первую очередь отрабатываются лица, которые ранее совершали подобное. "Если вы где-то нарушали, есть список. У каждого отдела милиции есть список", - пояснил Александр Лукашенко. Более того, в случае со смертью сотрудника правоохранительных органов в Могилеве подозрение изначально по его же наводке пало на конкретную группу граждан.

"Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними, - сказал Александр Лукашенко. - И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось - извинись".

"Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека", - резюмировал белорусский лидер.-0-