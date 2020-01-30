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30 января 2020, 14:52

Лукашенко сравнил продажу госпредприятий со сдачей независимости Беларуси

Александр Лукашенко во время назначений
Александр Лукашенко во время назначений

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет повышения конкурентоспособности от важнейших государственных предприятий. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая назначение нынешнего заместителя главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского на должность генерального директора этого предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они - с Востока или с Запада. Я понимаю, что если ты пришел работать на завод, то не должен угробить это предприятие или кому-то продать. Это как у нас сейчас в Беларуси: вот взять страну и сделать зависимой или куда-то там слить. Мы же не для этого", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что завод надо сохранить, и высказал надежду, что работа директора, который давно трудится на этом предприятии, будет нацелена именно на это.

Президент признался, что Минский завод колесных тягачей - один из его любимых заводов. "Не потому что он не такой старый и не потому что вы производите интересные, нужные вещи. Мои сложные поручения вы когда-то (я даже не надеялся) очень быстро исполнили: вы произвели те машины, которые оказались нужны нашей армии и сегодня востребованы на международных рынках", - пояснил свое трепетное отношение к МЗКТ Александр Лукашенко.

Обновилось руководство и на заводе "Атлант". На должность генерального директора ЗАО "Атлант" - директора Минского завода холодильников был согласован нынешний заместитель гендиректора по корпоративному развитию и финансам Дмитрий Соколовский. К этому предприятию у главы государства также особое отношение. "Когда я получил информацию, что у вас с финансами несладко (а вы ведь занимались финансами), я понял, что, наверное, с "Атлантом" надо что-то делать. Я хочу, чтобы вы понимали: "Атлант" - это государственное предприятие, кому бы вы там эти акции ни раздавали", - расставил приоритеты Президент.

Он напомнил, что давно намеревается посетить предприятие и тогда уже там подробно обсудить работу холдинга. "Поэтому думайте, как мы будем выходить из существующего положения", - добавил Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, в кадровый день у главы государства также были согласованы на должность новый председатель Витебского горисполкома и глава администрации Московского района Бреста.

Произошли изменения в руководстве важнейших государственных органов. Директор Института экономики Национальной академии наук Беларуси Валерий Бельский назначен заместителем главы Администрации Президента. Занимавший этот пост Николай Снопков станет послом Беларуси в Китае.

Новые люди появились и в руководстве Управления делами Президента. Бывший директор предприятия "Беларусьторг" Геннадий Богдан стал заместителем управляющего делами Президента. Игорь Кудревич перешел с должности главы Администрации Первомайского района Минска на пост директора Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами.

Кроме того, Президент дал согласие на назначения нового ректора Витебского государственного университета, новых заместителей министра промышленности и директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма.-0-

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