Лукашенко: США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине

17 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, передает корреспондент БЕЛТА.
"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - подчеркнул глава государства.
"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - отметил Александр Лукашенко.
Он добавил, что это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, то надо включать новые силы. "Новые идеи должны появиться", - считает белорусский лидер.-0-