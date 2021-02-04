4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным президентом в Украине. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Киевского международного института социологии, сообщает БЕЛТА.

Так, согласно опросу, 36% респондентов заявили, что доверяют Александру Лукашенко. А, например, президентам США и Франции Джозефу Байдену и Эммануэлю Макрону доверяют только 26,7% и 26,2% участников опроса. Подавляющее большинство респондентов - 79,8% - не доверяют российскому лидеру Владимиру Путину, а 14,4% заявили, что доверяют ему.

Интересно, что по рейтингу доверия, исходя из данных опроса, Александр Лукашенко обогнал и многих украинских политиков, включая действующего Президента Украины.

Кстати, как свидетельствуют недавно опубликованные данные, если бы президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, за Владимира Зеленского проголосовали бы всего 21,2% граждан из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.-0-