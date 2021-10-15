Лукашенко: странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странам Содружества Независимых Государств необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях укрепления роли и веса Содружества считаю необходимым предпринять дальнейшие реальные шаги по объединению усилий для совместной защиты интересов на мировом рынке", - сказал белорусский лидер.

По словам Президента, странам СНГ необходимы активизация взаимной торговли и инвестиций, сведение до минимума искусственных барьеров. "Только объединив усилия и повысив роль Содружества как регионального игрока, мы сможем успешно противостоять всем вызовам и угрозам", - убежден Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил, что в этом году Беларусь, и не только она, столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. "Год от года из-за безнаказанности и пресловутого права силы применяемые к нашим странам меры становятся все шире и не так безобидны для наших национальных экономик", - заявил глава государства.-0-