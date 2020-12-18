Лукашенко: страны СНГ могут стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ могут стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, Содружество Независимых Государств, что бы ни говорили скептики, состоялось и стало одним из эффективных инструментов обеспечения региональной стабильности. Вместе с тем он считает, что этот инструмент нуждается в совершенствовании, ведь постоянно появляются новые вызовы. Ярким примером, отметил Президент, стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава государства убежден, что в сегодняшних непростых условиях особую важность приобретает неуклонное выполнение взятых на себя странами СНГ обязательств.

"Не будем выполнять то, о чем мы договорились, никаких у нас не будет ни союзов, ни впредь договоренностей. Реализация этих договоренностей не должна быть делом вкуса или личных предпочтений - за нами миллионы людей", - подчеркнул он.

Президент заявил, что Беларусь всегда следовала и будет следовать таким принципам. "Уверен, что, председательствуя в Содружестве, при вашей поддержке мы сможем реализовать намеченные планы и заметно продвинуться во всестороннем укреплении государств - участников Содружества, - сказал белорусский лидер. - Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности".

Александр Лукашенко заверил коллег по СНГ, что белорусская сторона выработает конкретные направления и меры по углублению интеграции на пространстве Содружества и направит их во все государства.-0-