Лукашенко: свои телефонные переговоры не записываю

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ заявил, что не записывает свои телефонные переговоры, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов касался того, что Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

"Могу удивить вас: я не записываю переговоры с Путиным или Зеленским. У нас нет этой практики. Когда мне дважды предлагали записывать разговоры, я говорил: "Нет, это наши разговоры, не надо, чтобы они были где-то записаны", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства не исключил, что и он когда-то может прийти к тому, чтобы телефонные переговоры записывались, но сейчас этого нет. Он пояснил, что в таких разговорах, например с Президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждаются в том числе будущие встречи и переговоры, общение носит свободный характер.-0-