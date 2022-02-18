Лукашенко: тот, кто в санкционной войне полез на передовую, сильно пострадает

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия научились совместно противостоять в навязанной им санкционной борьбе. А вот те, кто полез на передовую в этой войне, могут сильно пострадать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, конечно, уже научились противостоять этим санкциям, укрепились. Мы это констатировали, товарооборот между нами об этом свидетельствует. Но, тем не менее, мы вынуждены очень много внимания уделять противодействию санкционному давлению, и мы об этом сегодня очень много говорили, - сказал белорусский лидер. - Потому что этот экономический бандитизм, попытка навязать нам экономическую войну, а она уже развязана против нас, она нам дорогого стоит".

"Кстати, не меньше, а то и гораздо больше пострадают те, кто в санкционной войне полез на передовую", - подчеркнул глава государства.

/Будет дополнено/.-0-