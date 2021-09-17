Лукашенко: традиция народовластия - в основе народного единства белорусов

Новости темы "Год народного единства"
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе народного единства белорусов - древнейшая традиция народовластия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на форуме патриотических сил "Символ единства", посвященном Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.
"В основе народного единства - древнейшая в нашем государстве традиция народовластия. Свой исторический и политический статус мы вместе выбираем на референдумах и всебелорусских собраниях. Выбираем сердцем, сами, никто нам не диктует", - заявил белорусский лидер.
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