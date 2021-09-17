ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь отмечает День народного единства (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году Беларусь впервые празднует День народного единства, который был учрежден 7 июня 2021 года указом №206 главы государства Александра Лукашенко. Торжественные мероприятия, приуроченные к празднику, проходят по всей стране.

Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений "Сегодня знаменательный день - мы впервые отмечаем новый государственный праздник, - отметил Президент. - Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации".

Мемориальную доску павшим за воссоединение Беларуси открыли в Бресте

Мемориальная доска появилась у обелиска напротив главного входа в городской парк культуры и отдыха. "На этом месте 82 года назад были захоронены воины Красной армии, отдавшие свои жизни за воссоединение белорусского народа. Здесь покоятся герои, освободившие наш город в 1944 году от коричневой чумы. Брест в далеком 1939 году оказался в эпицентре сложнейших геополитических процессов. В нашем регионе проходили основные события того периода. Поэтому сегодняшний праздник мы считаем восстановлением исторической правды, мощным фактором, объединяющим белорусов во имя будущего страны", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В Гродно в День народного единства заложили капсулу с посланием потомкам

В Гродно праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, открыл торжественный митинг у Кургана Славы. Место проведения выбрано не случайно - мемориальный комплекс был открыт в 30-летнюю годовщину воссоединения Беларуси - 17 сентября 1969 года.

В тот день на кургане была заложена капсула с посланием потомкам. Накануне праздника ее вскрыли: текст и сама капсула будут экспонироваться в областном историко-археологическом музее. А сегодня во время митинга на мемориальном комплексе заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений. Вскрыть ее необходимо будет 17 сентября 2050 года.

Празднование Дня народного единства в Гродно дало старт сразу нескольким городским традициям. Рядом с Курганом Славы заложили аллею Единства.

Более тысячи студентов ВГУ провели праздничную акцию

В Витебском государственном университете имени П.М.Машерова прошла акция, приуроченная ко Дню народного единства.

Мероприятие провели у памятного знака "Свеча памяти" в честь преподавателей и студентов вуза, погибших в годы Великой Отечественной войны. Более 1 тыс. студентов вместе с руководством вуза и гостями праздника выстроились возле учебного заведения в длинную цепочку, заключив в объятия Витебский государственный университет.

Открытие первой очереди дороги-дублера в Могилеве состоялось в День народного единства

"Инфраструктура, особенно транспортная, - очень важная для Могилева сфера, - отметил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. - Такие объекты являются элементами развития города, которые приносят пользу каждому его жителю. Соединение двух частей областного центра позволит людям быстрее добираться на работу, решит проблему транспортной загрузки. Важно, что дорога-дублер открывается в День народного единства. Это хорошая традиция открывать знаковые объекты на большие государственные праздники".

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