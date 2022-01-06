Лукашенко требует не бить "аппаратом по проблемам" в реализации исторической политики

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для реализации исторической политики нужно задействовать конкретных специалистов, экспертов, историков, а не идти по пути формирования дополнительных административных структур. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятии обсуждались предложения, выработанные по поручению главы государства Администрацией Президента Беларуси совместно с Национальным собранием, представителями исторической общественности, иными заинтересованными.

"Меня насторожили предложения, что надо где-то чего-то создать и тогда мы эту историческую память возродим", - отметил глава государства.

"У нас иногда бывает, если надо чего-то сделать, мы обязательно ударим каким-то аппаратом по проблемам. Вот, обязательно нужна еще одна Академия наук, которая займется, грубо говоря, этой разработкой исторической памяти, - иронично отметил Президент. - Надо, чтобы два десятка, три, а лучше - две сотни, освобожденные работники начали будоражить нашу историческую память. Не знаю, что из этого может получиться, я, например, категорически против этого".

Глава государства подчеркнул, что в деле реализации исторической политики хотел бы видеть более активную роль конкретных людей, экспертов из Национальной академии наук, институтов и университетов. И такие люди, на которых можно опереться, уже видны: например, председатель правления Белорусского общества "Знание" Вадим Гигин, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"Я не только Гигина вижу с его рассуждениями (прекрасными рассуждениями) в обществе, но и его коллег, которые готовы работать. Давайте мы лучше деньги им заплатим, чем будем плодить сотни аппаратов, администраций, которые будут заниматься исторической памятью. Не будут они заниматься, а будут просто вам мешать", - сказал белорусский лидер.

"Надо заниматься конкретным делом. А чтобы конкретные люди занимались этим делом, надо просто их увидеть, - продолжил он. - Надо гигиных и марзалюков поддержать".

"Давайте поддерживать своих людей, пусть они пишут диссертации, кандидатские, докторские, идут в студенческие коллективы, в школы, там это читают, рассказывают - чтобы мы, подняв эту тему, не замутили ее в чиновничьем беспределе, - подытожил Александр Лукашенко. - Нужен результат. Если мы не готовы этим заняться, то лучше вообще не влазить в эту глобальную проблему. Мы ее испохабим, а потом будет снова к ней вернуться очень сложно".-0-