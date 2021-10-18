18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от КГБ повышать эффективность внешней разведки. Об этом он заявил сегодня, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете", - заявил глава государства.

По его словам, приоритетной задачей остается выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.

Александр Лукашенко также отметил, что жизненно важно не отставать от противников и расширять применение современных технологий в оперативной деятельности, повышать эффективность технического блока КГБ, радиоэлектронной разведки, развивать научный потенциал.-0-