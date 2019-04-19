Лукашенко требует от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, потребовал от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для сдерживания роста цен требую от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции. В отдельных монопольных отраслях есть попытки диктовать свои цены и тарифы, поэтому жестко пресекайте ценовой сговор, выравнивайте условия, отменяйте всякие индивидуальные льготы, - поручил Александр Лукашенко. - Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Комитету государственного контроля, профсоюзам и другим уполномоченным госорганам - жестко следить за тем, чтобы закон не нарушался. Принимать необходимые меры без дополнительных поручений Президента. Решения должны быть социально ответственными".

Доходы населения, их рост остаются в числе приоритетных государственных задач. У отдельных категорий работников науки, образования, здравоохранения, строительства в прошлом году выросла заработная плата. Но, как показывают обращения, люди интересуются перспективами ее дальнейшего роста. Особое внимание - низкооплачиваемым категориям работников.

"Правительство обязано обеспечить соотношение средней заработной платы в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80%", - потребовал Александр Лукашенко.

Он отметил, что примерный уровень средней заработной платы в $500 достигнут. "Хорошо, если когда-то у нас будет $1000, при той социальной защищенности, которая существует в стране. Но это задача не только и не столько государства, сколько самого человека, трудовых коллективов, предприятий, где они работают", - подчеркнул Президент.

"Мы создали этот минимум ($500. - Прим. БЕЛТА). Но за ним остались низкооплачиваемые слои. Социальные работники, нянечки, воспитатели в детских садах и другие категории. Стоит задача - их подтянуть в заработной плате. Те, кто имеют уже $500-600, пусть дальше двигаются сами. Ведь воспитатель в детском саду дополнительно нигде не заработает. Это мы должны иметь в виду", - заключил Александр Лукашенко.-0-