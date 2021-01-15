Лукашенко: ценовая стабильность - вопрос номер один

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность ценовой стабильности в Беларуси. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского, передает корреспондент БЕЛТА.
"По инфляции мы немного превысили планируемый уровень. Хотелось бы услышать объяснение в связи с этим. Банальные вещи я читаю и слушаю. Но хотелось бы поглубже взглянуть на эту проблему. Тем не менее ценовая стабильность - вопрос номер один. Мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей", - сказал Александр Лукашенко.
Главу государства также интересовала ситуация с золотовалютными резервами.
Президент сообщил, что в ближайшее время, до Всебелорусского народного собрания, с руководством правительства будут рассмотрены итоги прошлого года - финансы, экономика. "Поэтому хотелось бы сегодня акцентировать внимание на ключевых моментах работы Национального банка", - отметил он.-0-
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