"Экономика прежде всего" - Лукашенко ориентирует банки на кредитование реального сектора, но без "воздушных денег"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует банковскую систему на кредитование реального сектора экономики, но с разумным балансом и без "воздушных денег". Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика - есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет - не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего, - заявил глава государства. - Без экономики не будет никаких финансов. Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но тем не менее нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего".

Говоря о положении дел в банковской сфере, Александр Лукашенко поблагодарил Павла Каллаура за то, что в непростое время удалось удержать ситуацию. "Можно даже сказать в тяжелейшей ситуации. В других государствах банковская система просто рушилась. Мы не просто удержали ситуацию, но она более-менее способствует функционированию нашей экономики", - сказал белорусский лидер.-0-

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